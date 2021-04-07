Четверо российских арбитров будут обслуживать ЧМ-2021 в Риге

Международная федерация хоккея назначила 36 арбитров на чемпионат мира по хоккею 2021 года, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге, сообщается на официальном сайте организации.

В списке оказалось четверо российских арбитров. Двое главных — Роман Гофман и Евгений Ромасько, а также два лайнсмена - Никита Шалагин и Глеб Лазарев.

Кроме того, список включает в себя пять судей, которые ранее обслуживали матчи за золотые медали чемпионата мира (Тобиас Бьорк, Роман Гофман, Оливье Гуен, Антонин Ерабек, Андре Шрадер), а также новичков, которые продемонстрировали свои способности на других соревнованиях ИИХФ и на национальном уровне.

18 главных арбитров и 18 линейных судей приехали из 14 стран. Впервые официальные лица будут разделены на группы по шесть человек (три главных арбитра, три линейных судьи), которые будут оставаться вместе во время судейства и тренировок в Риге.



«Это подход, отражающий особые обстоятельства, связанные с COVID-19, и отличный шанс проверить его также на будущее», — сказал Сергей Гончаров, председатель судейского комитета ИИХФ и член Совета ИИХФ.