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Предварительная стоимость «СКА-Арены» составит 37 млрд рублей

Предварительная стоимость «СКА-Арены» составит 37 млрд рублей
Хоккей / КХЛ 0
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Проект Архитектурного облика «СКА-Арены» представили на Градсовете, сообщается в пресс-релизе ООО «СКА Арена».

В ходе заседания Градостроительного совета архитекторам представили проект облика будущей ледовой арены, которая появится в Московском районе на месте СКК «Петербургский».

К чемпионату мира по хоккею 2023 года между проспектами Юрия Гагарина и Космонавтов должна появиться самая большая ледовая арена в мире, которая одновременно станет многофункциональным спортивно-досуговым комплексом с прилегающим благоустроенным парком на 12 гектарах.

Здание будет выполнено в монолитном железобетоне. Общая площадь будущей арены не превысит 190 тыс. кв. м, плюс два павильона на 1500 кв. м будут реконструированы, где в дальнейшем разместятся различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства.

Здание многофункциональной арены будет семиэтажным, разделённым на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец будет рассчитан на посещение 21 500 человек на хоккейных мероприятиях и до 23 000 человек на концертах и развлекательных шоу.

Внутри арены будут располагаться основная и тренировочная ледовые площадки, фитнес, кафе, рестораны, магазины, медицинский и реабилитационный центры, а также штаб-квартира хоккейного клуба СКА и детская школа хоккея. Планируется что в течение года арена сможет принимать более 160 событий.

Предварительная сметная стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделит бюджет города. Остальные затраты, по условиям концессии, остаются за инвестором строительства.

Опубликованы эскизы новой арены СКА. Хоккейная вместимость – 21,5 тыс. зрителей
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