Опубликованы эскизы новой арены СКА. Хоккейная вместимость – 21,5 тыс. зрителей

Компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Автором архитектурного решения выступил «ГорКапСтрой».

Площадь всего объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота – 49 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс. Ранее сообщалось, что стоимость строительства составит 20 млрд рублей.

Спорткомплексу предстоит реконструкция к чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Петербурге в 2023 году. В январе 2020 года Смольный заключил концессионное соглашение с инвестором — ООО «СКА-Арена». По условиям конкурсной документации вложения Петербурга составят 50%, но не более 10 млрд рублей. Обновить арену концессионер обязан к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.