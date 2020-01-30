Опубликованы эскизы новой арены СКА. Хоккейная вместимость – 21,5 тыс. зрителей
Компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Автором архитектурного решения выступил «ГорКапСтрой».
Площадь всего объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота – 49 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс. Ранее сообщалось, что стоимость строительства составит 20 млрд рублей.
Фото: «ГорКапСтрой»
Фото: «ГорКапСтрой»
Спорткомплексу предстоит реконструкция к чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Петербурге в 2023 году. В январе 2020 года Смольный заключил концессионное соглашение с инвестором — ООО «СКА-Арена». По условиям конкурсной документации вложения Петербурга составят 50%, но не более 10 млрд рублей. Обновить арену концессионер обязан к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.
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