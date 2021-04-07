Квартальнов: «Ак Барс» забил два быстрых гола, потом выстояли, удержали. Хорошая была игра

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1, 1-2).
«Всё впереди ещё. По матчу: получилось забить два гола, первый период у нас получился в плане забить, этого не хватало, это надо делать с этой командой. Потом выстояли, удержали. Мне кажется, хорошая была игра, много борьбы. Идём дальше.
Конечно, мы в Казани пропустили такие голы… Можно было заблокировать броски. Сегодня хорошо получилось в этом компоненте. 38 заблокированных бросков? В прошлой встрече соперник много заблокировал. Такой хоккей, с таким соперником играем. Нагрузили они нас в плане нашей обороны.
Доволен ли Зариповым? Конечно, ему много не надо раскачиваться. Он здоровый, сыграл, помог на поле», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 апреля 2021
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