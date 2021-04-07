Бадюков: Квартальнов внедрил в состав Зарипова, хоть ему и было тяжеловато

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков подвёл итоги встречи «Авангард» — «Ак Барс» (1:2, 2-1).
«Что у казанцев не получилось дома, а именно начать активно, то получилось сейчас. Смогли забросить шайбу, элемента удачи не хватало тоже. Сыграли активно, это было ожидаемо. В этой серии кто первым забрасывает, тот на 90% выиграет матч. Очень активно сыграло первое звено, выглядели продуктивно в первом периоде. А вот второй период получился не таким удачным, омичи показали, что команды равные. А в третьем «Авангард» попал в такую же ситуацию, в которой был «Ак Барс». Казанцы заблокировали 35 бросков.
Очень важным будет четвёртый матч. У казанцев очень многие игроки оборонялись глубоко по установке. Многое могут решить рикошеты, так как немало набросов. Многое будет зависеть от реализации, плюс «Ак Барс» пока не очень хорошо играет в большинстве.
Квартальнов внедрил в состав Зарипова, хоть ему и было тяжеловато. Плюс находка Билялова, установка Квартальнова в этом матче сработала. Многое зависит от психологического состояния, так как тактически команды знают друг друга вдоль и поперёк», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 апреля 2021
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