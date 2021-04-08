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Владимир Тарасенко забил на 48-й секунде матча с «Вегасом». Это его третий гол в сезоне

Владимир Тарасенко забил на 48-й секунде матча с «Вегасом». Это его третий гол в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Сент-Луисе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче – 2:0 в пользу хозяев. Первую шайбу на 48-й секунде матча забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для россиянина эта шайба стала третьей в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 7 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ нападающий забил 217 голов и сделал 220 результативных передач в 522 матчах.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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