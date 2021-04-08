Зейджак: «Айлендерс» обладает всеми аспектами команды-победителя

Новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Трэвис Зейджак прокомментировал свой обмен из «Нью-Джерси Дэвилз».



«Я очень рад этой возможности. На данном этапе карьеры я хочу иметь шансы на победу. Я верю, что команда обладает всеми аспектами команды-победителя, и я могу быть их частью и помочь любым возможным способом. Думаю, для меня это подходящее время.



Мне повезло, у меня была отличная карьера в „Нью-Джерси“, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Но думаю, что всё сводится к тому, что я на данный момент хочу получить шанс достичь своей конечной цели», — приводит слова Зейджака официальный сайт НХЛ.



35-летний Зейджак выступал за «Дэвилз» на протяжении последних 15 лет. Трэвис с 202 голами занимает третье место среди лучших снайперов в истории клуба. Канадский форвард провёл за американский клуб 1024 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.