Зейджак: «Айлендерс» обладает всеми аспектами команды-победителя

Новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Трэвис Зейджак прокомментировал свой обмен из «Нью-Джерси Дэвилз».
«Я очень рад этой возможности. На данном этапе карьеры я хочу иметь шансы на победу. Я верю, что команда обладает всеми аспектами команды-победителя, и я могу быть их частью и помочь любым возможным способом. Думаю, для меня это подходящее время.
Мне повезло, у меня была отличная карьера в „Нью-Джерси“, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Но думаю, что всё сводится к тому, что я на данный момент хочу получить шанс достичь своей конечной цели», — приводит слова Зейджака официальный сайт НХЛ.
35-летний Зейджак выступал за «Дэвилз» на протяжении последних 15 лет. Трэвис с 202 голами занимает третье место среди лучших снайперов в истории клуба. Канадский форвард провёл за американский клуб 1024 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
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