Коварж, Умарк и Андригетто стали лучшими бомбардирами регулярного чемпионата Швейцарии

Форвард «Цуга» Ян Коварж стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Швейцарии. Бывший игрок магнитогорского «Металлурга» в 52 встречах регулярного чемпионата набрал 63 (16+47) очка.
Второе место в гонке бомбардиров по итогам сезона занял другой бывший игрок Континентальной хоккейной лиги — Линус Умарк, выступающий в составе «Серветта». Экс-игрок «Салавата Юлаева» набрал 61 (22+39) очко в 49 встречах.
Третье место в гонке бомбардиров занял экс-игрок «Авангарда» Свен Андригетто, выступающий в «Цюрих Лайонс», набравший 55 (27+28) очков в 52 матчах.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В апреле 2020 года он покинул уфимский клуб.
С 2013 по 2018 год Коварж выступал за магнитогорский «Металлург». Он набрал 377 очков в 368 матчах за российский клуб. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
Андригеттто покинул состав «Авангарда» в июле 2020 года.
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