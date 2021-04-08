МВД Республики Татарстан: впервые слышим, что у Емелина не обнаружили наркотиков в крови

В МВД республики Татарстан прокомментировали информацию, что врачи не нашли следов наркотических веществ в крови защитника омского «Авангарда» Алексея Емелина.
«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остаётся на совести врачей. Впервые слышу от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», — цитирует представителя пресс-службы МВД Республики Татарстан RT на русском.
Ранее СМИ сообщили, что врачи института Склифосовского не нашли наркотиков в крови хоккеиста. Емелину был поставлен диагноз — острая печёночная недостаточность. По версии врачей, Емелин мог принять слишком много обезболивающих после травмы. В крови хоккеиста нашли следы ибупрофена и парацетамола.
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