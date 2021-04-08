В системе «Трактора» появится команда ЖХЛ

В системе челябинского «Трактора» появится команда Женской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба. «Белые Медведицы» представят Челябинск в Женской хоккейной лиге уже в сезоне 2021/2022.
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Свое активное развитие женский хоккей в Челябинске получил в середине 1990-х годов и до 2002-го клуб сменил три названия: «Метелица» (1997/1998), «Ника» (1998-2000) и «Казак-Уральский» (2000-2002). Наивысший успех пришел к команде в сезоне 2010/2011, когда она уже выступала под названием «Факел» (2002-2014). Тогда челябинки выиграли бронзовые медали чемпионата России, а в марте 2014-го вошли в систему «Трактора», где провели один сезон под названием «Белые Медведицы» и были расформированы. Теперь, спустя шесть лет, женский хоккей возвращается в столицу Южного Урала.
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В ближайшее время руководством «Трактора» будет принято решение по составу тренерского штаба и начнется комплектование команды образца будущего сезона.
- 8 апреля 2021
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