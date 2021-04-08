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СКА — ЦСКА. Платная трансляция
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19:20 Мск
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«Он заболел». Брагин объяснил отсутствие Бохнера на лавке СКА

«Он заболел». Брагин объяснил отсутствие Бохнера на лавке СКА
Хоккей / КХЛ 0
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Хоккейный клуб СКА внёс вынужденные изменения в тренерский штаб. Накануне игры с московским ЦСКА тренер питерского клуба Дэниэл Бохнер почувствовал небольшое недомогание. В четвёртой встрече серии между армейцами на скамейке клуба из Санкт-Петербурга будет работать тренер Ларс Юханссон. Об этом сообщил официальный аккаунт северных армейцев в «твиттере».

В предматчевом интервью главный тренер СКА Валерий Брагин в эфире КХЛ ТВ заявил, что Бохнер заболел и перестановка в тренерском штабе связана именно с этим.

Напомним, четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА пройдёт сегодня, 8 апреля, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу ЦСКА. Единственный раз, когда СКА выходил в финал, уступая по ходу серии 0-3, был в сезоне 2014/2015. Питерский клуб, ведомый Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, сумел отыграться со счёта 0-3 и в итоге завоевать свой первый на тот момент Кубок Гагарина.

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