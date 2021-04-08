«Салават» потратит 390 млн рублей на легионеров в следующем сезоне. Потолок зарплат – 900
В следующем сезоне КХЛ «Салавату Юлаеву» зарплаты легионеров команды обойдутся в 390 миллионов рублей.
Ранее стало известно о подписании нового контракта с форвардом Сакари Манниненом с зарплатой 70 млн рублей в год.
Также 70 млн уфимский клуб заплатит нападающему Маркусу Гранлунду. По 80 млн рублей получают Филип Ларсен и Юха Метсола. Форвард Теэму Хартикайнен заработает 90 млн рублей.
Потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.
Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина после победы над челябинским «Трактором» уфимский клуб проиграл во втором раунде казанскому «Ак Барсу». Серия завершилась со счётом 4-0.
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