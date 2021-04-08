Гендиректор «Сибири» Фастовский заработал 40 млн за два года
Генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский заработал за два года 40 млн рублей, сообщается в финансовом отчёте «Сибири».
За 2019 год сумма вознаграждения хоккейного функционера составила 18 млн рублей, за 2020-й – 22,1 млн рублей.
Напомним, что Кирилл Фастовский занимает должность генерального директора «Сибири» с 2010 года. За последние пять сезонов новосибирский клуб только один раз вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги – в сезоне 2019/2020.
В текущем сезоне КХЛ новосибирский клуб занял девятое место в Восточной конференции. «Торпедо», которое расположилось строчкой выше и вышло в плей-офф, опередило новосибирцев на 11 очков.
6 апреля клуб подтвердил информацию об уходе Николая Заварухина с поста главного тренера команды.
«Сибирь» подтвердила уход Заварухина с поста главного тренера команды
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