«Сибирь» подтвердила уход Заварухина с поста главного тренера команды

ХК «Сибирь» объявил об уходе Николая Заварухина из клуба на официальной странице во ВКонтакте.

«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф — 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе.



Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее!» – написала пресс-служба клуба в заявлении на официальной странице клуба во ВКонтакте.

Напомним, специалист возглавлял новосибирцев с 2019 года. В сезоне-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» не попала в плей-офф: с 58 очками заняла девятое место в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Заварухин войдёт в тренерский штаб «Автомобилиста» в качестве ассистента Андрея Мертемьянова.