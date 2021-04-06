«Сибирь» подтвердила уход Заварухина с поста главного тренера команды
ХК «Сибирь» объявил об уходе Николая Заварухина из клуба на официальной странице во ВКонтакте.
«Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф — 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе.
Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее!» – написала пресс-служба клуба в заявлении на официальной странице клуба во ВКонтакте.
Напомним, специалист возглавлял новосибирцев с 2019 года. В сезоне-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» не попала в плей-офф: с 58 очками заняла девятое место в Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что Заварухин войдёт в тренерский штаб «Автомобилиста» в качестве ассистента Андрея Мертемьянова.
Источник: Заварухин сменит Шалдыбина в тренерском штабе «Автомобилиста»
Рекомендуем вам
- 6 апреля 2021
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:07
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
15:15
-
14:22
-
13:54
-
13:43
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:45
-
11:39
-
10:52
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:19
-
09:09
-
08:49
-
08:22
-
07:49
-
07:48
-
07:18
-
07:15
-
06:39
-
06:25
-
06:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам