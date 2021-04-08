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«Белые Медведицы» подали заявку на участие в ЖХЛ

«Белые Медведицы» подали заявку на участие в ЖХЛ
Хоккей / Прочие турниры 0
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Команда «Белые Медведицы», входящая в структуру клуба Континентальной хоккейной лиги «Трактор», подала заявку на участие в Женской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт Женской хоккейной лиги.

Женский хоккей в Челябинске имеет богатую историю. Местный клуб под разными названиями выступал в чемпионате России с 1997 года и выигрывал бронзовые награды.

«Благодарим губернатора Челябинской области и хоккейный клуб «Трактор» за проявленную инициативу в популяризации женского хоккея. Решение о включении «Белых Медведиц» в состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2021/2022 будет принято позднее.

Создание женской команды в структуре клуба КХЛ позитивно для развития вида спорта. Кроме того, это возможность использовать маркетинговый потенциал клуба в интересах женского хоккея.

В Челябинске большие традиции женского хоккея – команда выигрывала медали чемпионата России. Этот регион подарил немало талантливых хоккеисток, которые сейчас играют заметные роли в клубах ЖХЛ. Среди них — Александра Вафина, Оксана Братищева, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова и другие», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт Женской хоккейной лиги.

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