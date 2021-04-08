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Кожевников: думаю, проверки на допинг связаны с ситуацией с Емелиным

Кожевников: думаю, проверки на допинг связаны с ситуацией с Емелиным
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о проверках на допинг у участников Кубка Гагарина.

«Думаю, проверки связаны не только с выступлением сборной России на ЧМ. Могла повлиять и ситуация с капитаном «Авангарда» Алексеем Емелиным. Дай бог Лёше здоровья, но почему нам не говорят, что с ним и какая ситуация привела к такой страшной болезни? С чем связано это молчание? В остальном, не думаю, что в какой-то команде что-то нечисто. Просто сейчас всерьёз забеспокоились о здоровье наших игроков», – сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось, что ФХР заключила договор с РУСАДА. Теперь все оставшиеся участники плей-офф пройдут проверки на допинг.

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