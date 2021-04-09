Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до пяти шайб

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за столичный клуб забросил россиянин Александр Овечкин. Этот гол стал для него 726-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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