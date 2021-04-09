Бывший защитник «Питтсбурга» и «Вашингтона» Чорни завершил карьеру в 33 года

Североамериканский защитник Тейлор Чорни, обладающий гражданствами США и Канады, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба «Зальцбурга», в составе которого Тейлор провёл последний сезон.

33-летний хоккеист в НХЛ выступал за такие клубы, как «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». В общей сложности Чорни принял участие в 168 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, забросив четыре шайбы и сделав 18 результативных передач при показателе полезности "-6" и 56 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Чорни провёл 12 матчей, набрав 1 (0+1) очко.

На протяжении последних трёх сезонов Тейлор играл в Европе, сначала в Швейцарии, а затем и в Австрии.