Сможет ли Александр Овечкин в 10-й раз за карьеру выиграть приз лучшему снайперу НХЛ?

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Для Овечкина заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард занимает пятое место в гонке снайперов сезона НХЛ, уступая восемь точных бросков нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Овечкин в 10-й раз за карьеру выиграть приз лучшему снайперу НХЛ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.