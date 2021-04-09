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Сможет ли Александр Овечкин в 10-й раз за карьеру выиграть приз лучшему снайперу НХЛ?

Сможет ли Александр Овечкин в 10-й раз за карьеру выиграть приз лучшему снайперу НХЛ?
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе гостей отличились Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Для Овечкина заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард занимает пятое место в гонке снайперов сезона НХЛ, уступая восемь точных бросков нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Овечкин в 10-й раз за карьеру выиграть приз лучшему снайперу НХЛ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Овечкин — четвёртый игрок в истории НХЛ, забивший 20 голов в 16 сезонах со старта карьеры
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