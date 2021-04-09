Василевский отразил 32 броска из 36 в матче с «Коламбусом» и одержал 24-ю победу в сезоне

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска в матче Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт НХЛ.



Победа над «Коламбусом» со счётом 6:4 стала для Василевского 24-й в текущем сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидером НХЛ голкипером «Колорадо» Филиппом Грубаэром.



В текущем сезоне Андрей Василевский провёл 31 игру, три из них остались сухими.



После 40 матчей «Лайтнинг» с 56 очками занимает второе место в Центральном дивизионе. Лидирует «Каролина», у которой на одно очко больше и матч в запасе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.



В следующем матче «Тампа-Бэй» в гостях встретится с «Нэшвиллом». Встреча состоится 11 апреля и начнётся в 3:00 мск.