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Василевский отразил 32 броска из 36 в матче с «Коламбусом» и одержал 24-ю победу в сезоне

Василевский отразил 32 броска из 36 в матче с «Коламбусом» и одержал 24-ю победу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска в матче Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт НХЛ.

Победа над «Коламбусом» со счётом 6:4 стала для Василевского 24-й в текущем сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидером НХЛ голкипером «Колорадо» Филиппом Грубаэром.

В текущем сезоне Андрей Василевский провёл 31 игру, три из них остались сухими.

После 40 матчей «Лайтнинг» с 56 очками занимает второе место в Центральном дивизионе. Лидирует «Каролина», у которой на одно очко больше и матч в запасе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Тампа-Бэй» в гостях встретится с «Нэшвиллом». Встреча состоится 11 апреля и начнётся в 3:00 мск.

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