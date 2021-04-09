Гавриков — о поражении от «Тампы-Бэй»: так начинать матчи просто нельзя
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:6).
«Нам нужно лучше начинать матчи, а сегодня мы позволили сопернику в самом начале организовать несколько быстрых атак с численным преимуществом. Так начинать просто нельзя», — цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне НХЛ защитник провёл 41 игру и набрал шесть очков за результативность: забросил одну шайбу и отдал пять передач.
После 42 игр «Коламбус» с 38 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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