Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гавриков — о поражении от «Тампы-Бэй»: так начинать матчи просто нельзя

Гавриков — о поражении от «Тампы-Бэй»: так начинать матчи просто нельзя
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:6).

«Нам нужно лучше начинать матчи, а сегодня мы позволили сопернику в самом начале организовать несколько быстрых атак с численным преимуществом. Так начинать просто нельзя», — цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне НХЛ защитник провёл 41 игру и набрал шесть очков за результативность: забросил одну шайбу и отдал пять передач.

После 42 игр «Коламбус» с 38 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Форвард «Коламбуса» Григоренко в матче с «Тампой» набрал первое очко с 21 февраля
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021