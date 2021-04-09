Денис Зернов: сегодня нужно хорошо начать и забить первыми
Нападающий «Авангарда» Денис Зернов дал комментарий клубной пресс-службе перед четвёртой игрой финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Они более агрессивно начали, быструю шайбу забили, потом мы во втором периоде здорово стали играть, но не получилось сравнять в конце. У нас всегда мотивация, неважно, дома или в гостях играем. Всегда выигрывать надо. Сегодня нужно первыми забить и хорошо начать», — сказал Зернов на официальном YouTube-канале «Авангарда».
Напомним, что «Авангард» и «Ак Барс» встретятся друг с другом 9 апреля в Балашихе. Начало — в 19:00 мск.
После трёх матчей серии омский клуб ведёт в счёте — 2-1.
В текущем розыгрыше плей-офф Зернов провёл 14 игр и набрал пять очков за результативность (2+3).
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