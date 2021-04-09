Капитан «Авангарда» Емелин выписан из реанимации

«Авангард» рассказал о состоянии здоровья капитана команды Алексея Емелина.

«Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведён в профильное отделение в другой клинике. Алексей остаётся на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшнем матче. Желаем здоровья нашему капитану и ждём его возвращения!» — говорится в сообщении на официальной странице омской команды в «Твиттере».

Напомним, 3 апреля 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени» и позже был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве. Позднее в МВД по Татарстану сообщили, что в организме Емелина были обнаружены следы наркотических веществ. 8 апреля глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что в лигу не поступала официальная информация о следах наркотиков в организме игрока.