Казань развязала с «Авангардом» информационную войну. В плей-офф КХЛ все средства хороши?

Финалы конференций плей-офф в этом сезоне КХЛ полны контрастов. В серии Запада между ЦСКА и СКА не так много интриги и настоящей борьбы и ещё меньше околохоккея, зато паре «Ак Барса» и «Авангарда» на Востоке не занимать нервов и эмоций, а событийный фон вокруг этого противостояния затмевает собой сами матчи.

Информационная война — не такой уж и частый инструмент воздействия на соперника в современном российском хоккее. Из ярких примеров вспоминается разве что обмен любезностями между руководителями «Металлурга» и пражского «Льва» в финале КХЛ — 2013/2014. Помнится, клубы там по очереди мудрили с приёмом чартерных рейсов оппонентов в своих городах. Да вот ещё год назад, в самый разгар серии «Динамо» и «Спартака», вдруг в СМИ появилась информация, что главный тренер красно-белых Олег Знарок ведёт переговоры с «Металлургом». Были ещё и странные провокации наставника на пресс-конференции после одной из игр, и генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов тогда чётко дал понять, откуда растут ноги у подобных вбросов.

Ну а сейчас, после двух поражений «Ак Барса» в стартовых домашних матчах серии, серьёзной информационной войной на «Авангард» пошли в Казани. В том, что за раскруткой ситуации с Емелиным торчат татарстанские уши, сомнений практически нет.

Во-первых, вся горячая инсайдерская информация по этой теме идёт из казанских СМИ. Во-вторых, провокационный вброс об обнаружении в анализах защитника «ястребов» следов наркотических веществ появился за несколько часов до старта третьей игры, которую «Ак Барсу» ну никак нельзя было проигрывать. Совпадение? Да перестаньте!

Вообще, стоит напомнить, что изначально весь шум вокруг проблем Алексея Емелина поднялся благодаря одному из ведущих изданий столицы республики. Убеждён, что «Авангард» собирался просто отправить защитника в список травмированных, и это никого бы не удивило: Емелин подвержен травмам, плюс все видели его столкновение с Лукояновым, после которого Алексей не смог самостоятельно покинуть площадку.

Но Емелин угодил в казанскую больницу, и именно по этой линии информация о серьёзном повреждении печени утекла в местные СМИ, а затем и в остальное медиапространство. На этом этапе «Авангард», кстати, сработал не лучшим образом, выбрав тактику молчания, чем породил возникновение множества слухов и домыслов, которые подавались и копировались и интернет-изданиями, и телеграмм-каналами, и другими площадками. На этой теме стали ловить хайп, и омский клуб не смог вовремя это пресечь. Очевидно, «ястребы» не ожидали такой атаки и проиграли эту войну.

Трансплантация печени, следы наркотиков… Почему никто не знает, что случилось с Емелиным? Вокруг ситуации с капитаном «ястребов» много слухов, и омский клуб в этом виноват больше всех.

Но, вероятно, одного лишь обнародования проблем Емелина казанской стороне показалось мало, и перед началом третьего матча в костёр были подкинуты свежие дровишки. Со ссылкой на некие источники было объявлено об обнаружении в анализах хоккеиста следов наркотических веществ.



Результат был достигнут мгновенно. Во-первых, поднялся серьёзный шум, а информация тут же разлетелась по всему интернету. Во-вторых, на «Авангард» было оказано давление в канун важной игры, клубу пришлось официально отвечать, да и вообще — все всё читают, и такие новости вряд ли способствуют хорошему настрою на игру. В-третьих, к омскому клубу было привлечено внимание соответствующих структур. И в полиции, разумеется, заинтересовались, и допинг-офицеры внезапно активизировались.



Да, ещё очень забавно, насколько разговорчивой и открытой к общению оказалась пресс-служба МВД Татарстана. Вполне себе живым, не канцелярским языком она комментировала всем подряд информацию о том, что нашли в анализах Емелина, а затем ещё и оперативно опровергала (разумеется, татарстанскому изданию) появление противоположных данных.

МВД Республики Татарстан: впервые слышим, что у Емелина не обнаружили наркотиков в крови

Видели ли вы раньше столь активные пресс-службы таких серьёзных структур, наделённых полномочиями разглашать подобные сведения?



Уже на следующий день после громкого заявления ситуация немного прояснилась. «Наркотиками» в анализах Емелина оказались сильнодействующие лекарства с кодеином (тот самый опиат), плюс найдены следы ибупрофена и парацетамола. Всё указывает на то, что хоккеист переборщил с обезболивающими, из-за чего возникли проблемы с печенью. В этом, разумеется, тоже нет ничего хорошего, и необходимо разобраться, почему так получилось. Но от первоначальных, намеренно поспешных громогласных заявлений казанской стороны остался только шум. Впрочем, на то и был расчёт, и нужный эффект перед третьей игрой серии был достигнут. «Авангард» в начале той встречи был не похож сам на себя, и кто знает, что стало тому причиной — активность загнанных в угол «барсов» или забитые не тем, чем нужно, головы омских игроков?

Неужели в плей-офф все средства хороши? Местные СМИ, запускающие провокационные новости, медики из республиканского бюро, предоставляющие в полицию преждевременное и ошибочное заключение, активная пресс-служба МВД, готовая оперативно всё подтвердить…

Кажется, в Казани готовы пойти на многое, чтобы помочь «Ак Барсу» добраться до заветной цели. Что касается «Авангарда», то «ястребам» надо помнить, что в этой жизни часто побеждает не самый сильный, а самый хитрый.