Костин ударил Педана клюшкой по лицу. Ему дали две минуты штрафа

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает казанский «Ак Барс» (0:2, идёт третий период).

На последней минуте второго периода «ястребы» прервали атаку казанцев и начали собственное наступление. Нападающий «Авангарда» Клим Костин подхватил шайбу и сместился на правый фланг. В прорыве Костин наткнулся на защитника «Ак Барса» Андрея Педана и, пытаясь применить силовой приём, попал игроку обороны в лицо. Судьи приняли решение удалить нападающего на две минуты.

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К началу третьего периода счёт 2:0 в пользу казанской команды. В серии лидирует «Авангард» со счётом 2-1.