Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лучший бомбардир и снайпер NCAA Кофилд набрал 2+1 в первом матче за фарм «Монреаля»

Лучший бомбардир и снайпер NCAA Кофилд набрал 2+1 в первом матче за фарм «Монреаля»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В пятницу, 9 апреля, нападающий системы «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд дебютировал в АХЛ за фарм-клуб канадцев — «Лаваль Рокет».

Он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Марлиз» (5:3) и стал первой звездой встречи.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте The American Hockey League. Права на видео принадлежат The American Hockey League.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте The American Hockey League. Права на видео принадлежат The American Hockey League.

Напомним, в конце марта «Монреаль» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с Кофилдом. 20-летний американец был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ-2019 под общим 15-м номером.

В текущем сезоне он выступал за университет Висконсина в NCAA, набрав 52 (30+22) очка в 31 матче. Его показатели по голам и очкам — лучшие в студенческом чемпионате.

В 2019 году Кофилд стал серебряным призером ЮЧМ, повторив при этом рекорд Александра Овечкина по голам за один турнир (14). В 2021 году выиграл МЧМ вместе со сборной США, набрав 5 (2+3) очков в 7 матчах турнира

«Монреаль» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром и снайпером NCAA Кофилдом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021