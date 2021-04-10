Лучший бомбардир и снайпер NCAA Кофилд набрал 2+1 в первом матче за фарм «Монреаля»

В пятницу, 9 апреля, нападающий системы «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд дебютировал в АХЛ за фарм-клуб канадцев — «Лаваль Рокет».
Он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Марлиз» (5:3) и стал первой звездой встречи.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте The American Hockey League. Права на видео принадлежат The American Hockey League.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте The American Hockey League. Права на видео принадлежат The American Hockey League.
Напомним, в конце марта «Монреаль» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с Кофилдом. 20-летний американец был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ-2019 под общим 15-м номером.
В текущем сезоне он выступал за университет Висконсина в NCAA, набрав 52 (30+22) очка в 31 матче. Его показатели по голам и очкам — лучшие в студенческом чемпионате.
В 2019 году Кофилд стал серебряным призером ЮЧМ, повторив при этом рекорд Александра Овечкина по голам за один турнир (14). В 2021 году выиграл МЧМ вместе со сборной США, набрав 5 (2+3) очков в 7 матчах турнира
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