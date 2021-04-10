Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хаула: «Нэшвилл» понимает, какая рубка идёт за плей-офф, как нужно воевать за любое очко

Хаула: «Нэшвилл» понимает, какая рубка идёт за плей-офф, как нужно воевать за любое очко
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Эрик Хаула оценил выступление команды, одержавшей 11 побед в последних 13 матчах чемпионата НХЛ.

«Мы команда, которая в себе уверена. И мы выполняем свою миссию. Мы знаем, что у нас хороший коллектив. А в составе хватает ребят, которые знают, что такое плей-офф.

Я горжусь тем, как мы прибавили в последнее время. Но впереди ещё 15 матчей, и мы должны держать ногу на педали газа. Все парни это понимают и прибавляют в нужный момент. А молодые ребята играют хорошо и вносят свой вклад. Так что приятно смотреть на то, как все стараются.

Повторю, что у нас есть уверенность. И мы гордимся своей игрой, а также знаем, что делать, чтобы быть успешными. Все в наших руках. Все работают на команду. И если вы посмотрите наши последние матчи, то увидите, как все у нас бьются друг за друга.

Если мы и дальше будем так работать, всё у нас получится. Хотя мы понимаем, какая идёт рубка за плей-офф, как важен каждый матч и как нам приходится воевать за каждое очко», — приводит слова Хаулы официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Нэшвилл» на выезде разгромил «Детройт», шайба на счету Тренина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021