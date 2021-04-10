Хаула: «Нэшвилл» понимает, какая рубка идёт за плей-офф, как нужно воевать за любое очко

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Эрик Хаула оценил выступление команды, одержавшей 11 побед в последних 13 матчах чемпионата НХЛ.
«Мы команда, которая в себе уверена. И мы выполняем свою миссию. Мы знаем, что у нас хороший коллектив. А в составе хватает ребят, которые знают, что такое плей-офф.
Я горжусь тем, как мы прибавили в последнее время. Но впереди ещё 15 матчей, и мы должны держать ногу на педали газа. Все парни это понимают и прибавляют в нужный момент. А молодые ребята играют хорошо и вносят свой вклад. Так что приятно смотреть на то, как все стараются.
Повторю, что у нас есть уверенность. И мы гордимся своей игрой, а также знаем, что делать, чтобы быть успешными. Все в наших руках. Все работают на команду. И если вы посмотрите наши последние матчи, то увидите, как все у нас бьются друг за друга.
Если мы и дальше будем так работать, всё у нас получится. Хотя мы понимаем, какая идёт рубка за плей-офф, как важен каждый матч и как нам приходится воевать за каждое очко», — приводит слова Хаулы официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 10 апреля 2021
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