Агент Да Косты: идёт плей-офф, никакие переговоры о переходах ни с кем не ведутся
Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Стефана Да Косты, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиент имеет договорённость о переходе в один из клубов КХЛ в следующем сезоне.
«Это абсолютно некорректная информация, которая на сегодняшний день не соответствует действительности. Идёт плей-офф, никакие переговоры о переходах ни с кем не ведутся», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Да Коста сыграл в 52 встречах, набрав 57 (27+30) очков. В плей-офф на счету Да Косты 4 (1+3) очка в девяти матчах. Да Коста проводит первый сезон в составе казанской команды.
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
19:18
-
18:58
-
18:15
-
17:59
-
17:55
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52
-
12:38
-
12:14
-
11:55
-
11:35
-
11:23
-
11:05
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
07:56
-
07:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам