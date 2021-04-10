Агент Да Косты: идёт плей-офф, никакие переговоры о переходах ни с кем не ведутся

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Стефана Да Косты, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиент имеет договорённость о переходе в один из клубов КХЛ в следующем сезоне.



«Это абсолютно некорректная информация, которая на сегодняшний день не соответствует действительности. Идёт плей-офф, никакие переговоры о переходах ни с кем не ведутся», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Да Коста сыграл в 52 встречах, набрав 57 (27+30) очков. В плей-офф на счету Да Косты 4 (1+3) очка в девяти матчах. Да Коста проводит первый сезон в составе казанской команды.