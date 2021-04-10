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Матч ЦСКА — СКА побил рекорд по продолжительности армейского дерби в КХЛ

Матч ЦСКА — СКА побил рекорд по продолжительности армейского дерби в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве. В настоящий момент в матче идёт третий овертайм (2:2).

Таким образом, команды превзошли рекорд по продолжительности армейского дерби — предыдущий самый продолжительный матч между ЦСКА и СКА был зафиксирован в 2016 году, когда в финале Западной конференции команды отыграли 111.12. Тогда победу одержал ЦСКА — автором победной шайбы стал Джефф Плэтт.

Кроме того, эта встреча уже стала седьмой по продолжительности за всю историю Континентальной хоккейной лиги. Напомним, самый продолжительный матч в истории был сыгран в сезоне-2017/2018 между московским ЦСКА и финским «Йокеритом». Тот матч продолжался 142.09.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию встречи.

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