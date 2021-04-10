Никитин: хоккей состоит из ошибок, ЦСКА за эти ошибки наказали, тут особо объяснять нечего

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче финала Западной конференции КХЛ со СКА. (2:3, 3ОТ).

«Пропустили две шайбы подряд. Там потеря была, пропустили. Во второй была недоработка в зоне обороны. Это случается, хоккей и состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали, тут особо и объяснять нечего. Ошибка в победном голе СКА? Ошибки в основном на усталости и происходят. Ничего страшного, восстановимся.

Изменения в звеньях? Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. Потом уже тоже дёргать постоянно тройки не было смысла, ребята практически два матча сыграли. Сейчас посмотрим, времени достаточно, пока не готов говорить, каким составом мы пойдём на следующий матч.

В чём заключался эконом-режим? Две игры ребята играют, у них же не могут головы, как компьютеры, работать. Особо этим голову не забивали, во вторых, мы весь год тренируем определённые вещи, которые ребята знают. Каких-то зон, чтобы куда-то не бежать, не было. Всё по игре.

Что ЦСКА потерял в этих двух матчах? Прошлый матч мы играли не с полной концентрацией. Сегодня мы не реализовали свои возможности, СКА реализовал. Тут долго объяснять я не вижу смысла», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.