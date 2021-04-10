Плющев рассказал, за счёт чего СКА удалось победить ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о финале Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (3-2 в серии).



«Когда СКА одержал победу в четвёртом матче, я сказал, что может повториться та самая серия 2015 года. Сегодняшний матч был от ножа, где все прекрасно понимали значимость игры: для одних серия могла закончиться, для других — продолжиться. Считаю, что питерцы выдержали всё, что только можно: отмену гола, хотя она была справедливая, да и преодолели сложности по ходу игры. Показали характер, как итог — заслуженно победили. Почему ЦСКА так аморфно сыграл — вопрос не ко мне.



Сложно предположить, как тренерские штабы выстроят игру в седьмой встрече. Думаю, по накалу она будет такой же, как и сегодня. СКА будет достаточно осторожно играть, рассчитывать на то, что они смогут решить свои проблемы за счёт армейцев столицы. Что касается ЦСКА, сложно сказать, как будут действовать подопечные Никитина. Сегодняшняя игра показала, что москвичи слишком осторожно играли, надеялись на то, что СКА сделает ошибку, которая приведёт к роковому окончанию. Но получилось всё наоборот.



Подколзин лучший игрок СКА в плей-офф? Я бы так категорично не говорил, хоккей — это всё же командная игра. То, что Василию доверяют — это хорошо. Как и хорошо то, что он оправдывает доверие. У Подколзина огромное желание, он старается, но давайте таких эпитетов не будем выписывать хотя бы потому, что парню ещё играть. Он понимает, что для него это только начало, а не конец», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА и СКА играли почти 114 минут! Питер вырвал победу и близок к суперкамбэку! Российский вундеркинд Василий Подколзин ответил всем своим критикам, оформив дубль в самый нужный момент.