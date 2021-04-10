Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Даллас» обыграл «Флориду», у Худобина 19 сейвов

«Даллас» обыграл «Флориду», у Худобина 19 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робертсон (Хинц, Павелски) – 01:00' (5x5)   2:0 Л'Эсперанс (Даулинг) – 01:49' (5x5)   3:0 Бенн (Павелски, Хинц) – 09:03' (5x4)   3:1 Барков (Хёрнквист) – 39:58' (5x4)   4:1 Робертсон – 41:21' (5x5)

Счёт был открыт на исходе первой минуты матча — отличился Джейсон Робертсон. Через 49 секунд Джоэль Л'Эсперанс удвоил преимущество «Старз» в матче. На 10-й минуте в ворота Сергея Бобровского залетела третья шайба — отличился Джейми Бенн.

На последних секундах второго периода «Флорида» отыграла одну шайбу — отличился Александр Барков. Точку в матче поставил Джейсон Робертсон, оформивший дубль на 42-й минуте встречи.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 20 сейвов в матче. Денис Гурьянов провёл на льду 11.32, результативными действиями не отметившись. Сергей Бобровский отбил 16 бросков из 20. Александр Барков отметился заброшенной шайбой, нанеся четыре броска в створ ворот Худобина.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021