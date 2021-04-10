«Даллас» обыграл «Флориду», у Худобина 19 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1.

Счёт был открыт на исходе первой минуты матча — отличился Джейсон Робертсон. Через 49 секунд Джоэль Л'Эсперанс удвоил преимущество «Старз» в матче. На 10-й минуте в ворота Сергея Бобровского залетела третья шайба — отличился Джейми Бенн.



На последних секундах второго периода «Флорида» отыграла одну шайбу — отличился Александр Барков. Точку в матче поставил Джейсон Робертсон, оформивший дубль на 42-й минуте встречи.



Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 20 сейвов в матче. Денис Гурьянов провёл на льду 11.32, результативными действиями не отметившись. Сергей Бобровский отбил 16 бросков из 20. Александр Барков отметился заброшенной шайбой, нанеся четыре броска в створ ворот Худобина.