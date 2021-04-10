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«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Проворова «+1»

«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Проворова «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Смит, Маршан) – 05:38' (5x5)   1:1 Конечны (Хег, Санхайм) – 11:51' (5x5)   2:1 Гостисбер (Конечны, ван Римсдайк) – 17:46' (5x4)   2:2 Дебраск (Смит, Койл) – 31:45' (5x5)   3:2 Кутюрье (Фараби, ван Римсдайк) – 46:59' (5x5)

Счёт был открыт на шестой минуте первого периода — отличился Патрис Бержерон, выведший «Бостон» вперёд. На 12-й минуте Трэвис Конечны сравнял счёт, а на 18-й минуте усилиями Шейна Гостисбера «Флайерз» вышли вперёд. На 32-й минуте Джейк Дебраск восстановил статус-кво в матче. Победную шайбу для «Филадельфии» на 47-й минуте забросил Шон Кутюрье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24.28 минуты, отметившись двумя бросками в створ и завершив матч с показателем полезности «+1».

Для «Бостона» это поражение стало первым в последних трёх матчах. «Филадельфия» прервала серию из двух поражений в матчах регулярного чемпионата.

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