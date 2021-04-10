«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Проворова «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 3:2.
Счёт был открыт на шестой минуте первого периода — отличился Патрис Бержерон, выведший «Бостон» вперёд. На 12-й минуте Трэвис Конечны сравнял счёт, а на 18-й минуте усилиями Шейна Гостисбера «Флайерз» вышли вперёд. На 32-й минуте Джейк Дебраск восстановил статус-кво в матче. Победную шайбу для «Филадельфии» на 47-й минуте забросил Шон Кутюрье.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24.28 минуты, отметившись двумя бросками в створ и завершив матч с показателем полезности «+1».
Для «Бостона» это поражение стало первым в последних трёх матчах. «Филадельфия» прервала серию из двух поражений в матчах регулярного чемпионата.
- 10 апреля 2021
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