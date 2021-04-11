«Виннипег» разгромил «Монреаль», «Чикаго» обыграл «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей забивали Пол Штясны, Николай Элерс, Дерек Форборт, Эндрю Копп и Мэтью Перро. Защитник «Монреаля» Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров очков не набрал. Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». У защитника Владислава Гаврикова "-1".
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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