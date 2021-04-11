Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Виннипег» разгромил «Монреаль», «Чикаго» обыграл «Коламбус»

«Виннипег» разгромил «Монреаль», «Чикаго» обыграл «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей забивали Пол Штясны, Николай Элерс, Дерек Форборт, Эндрю Копп и Мэтью Перро. Защитник «Монреаля» Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров очков не набрал. Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». У защитника Владислава Гаврикова "-1".

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны – 30:13' (5x5)   0:2 Элерс (Пионк, Копп) – 36:57' (5x4)   0:3 Форборт (Моррисси, Шайфли) – 39:31' (5x5)   0:4 Копп (Перро, Элерс) – 47:17' (5x4)   0:5 Перро – 50:42' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дель Зотто (Тексье, Далпе) – 01:03' (5x5)   2:0 Аткинсон (Рослович) – 03:13' (5x5)   2:1 Дебринкэт (де Хаан, Кейн) – 10:13' (5x4)   2:2 Сёдерберг (Кемпф, Карпентер) – 17:02' (5x5)   2:3 Калинюк (Зутер, де Хаан) – 23:07' (5x5)   2:4 Строум (Дак, Дебринкэт) – 36:40' (5x5)   3:4 Лайне (Доми) – 59:11' (6x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021