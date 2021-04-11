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«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Миннесотой», вырвав победу в овертайме

«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Миннесотой», вырвав победу в овертайме
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт в конце 1-го периода форвардом «Уайлд» Нико Штурмом. В начале следующего игрового отрезка Майк Хоффман реализовал численное преимущество «Блюз» и восстановил равный счёт. К концу этого же, 2-го периода, Мэтт Дамба вновь вывел гостей вперёд. Лишь за 41 секунду до конца матча Майк Хоффман сумел спасти «Сент-Луис» от поражения, оформив дубль в этой игре. Точный бросок Райана О'Райлли за 2 секунды до конца овертайма принёс «Сент-Луису» победу в этом матче.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». У его соотечественников из «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва ситуация по очкам в этой игре аналогичная, а показатель полезности у каждого по «0», при этом Тарасенко провёл 19.50 на льду, а Барбашёв – 11.53.

«Сент-Луис Блюз», набрав 44 очка в 41 матче, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Миннесота Уайлд» (51) – на 3-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Штурм (Крамаросса) – 18:25' (5x5)   1:1 Хоффман (Данн, Бозак) – 23:07' (5x4)   1:2 Дамба (Сутер, Юханссон) – 38:12' (5x5)   2:2 Хоффман (Данн, Перрон) – 59:19' (6x5)   3:2 О'Райлли (Шенн, Данн) – 64:58' (3x3)
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