«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Миннесотой», вырвав победу в овертайме

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт в конце 1-го периода форвардом «Уайлд» Нико Штурмом. В начале следующего игрового отрезка Майк Хоффман реализовал численное преимущество «Блюз» и восстановил равный счёт. К концу этого же, 2-го периода, Мэтт Дамба вновь вывел гостей вперёд. Лишь за 41 секунду до конца матча Майк Хоффман сумел спасти «Сент-Луис» от поражения, оформив дубль в этой игре. Точный бросок Райана О'Райлли за 2 секунды до конца овертайма принёс «Сент-Луису» победу в этом матче.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». У его соотечественников из «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва ситуация по очкам в этой игре аналогичная, а показатель полезности у каждого по «0», при этом Тарасенко провёл 19.50 на льду, а Барбашёв – 11.53.

«Сент-Луис Блюз», набрав 44 очка в 41 матче, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Миннесота Уайлд» (51) – на 3-м месте.