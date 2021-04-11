Василий Демченко одержал первую победу в АХЛ

Российский голкипер «Лаваль Рокет», который является фарм-клубом «Монреаль Канадиенс», Василий Демченко одержал первую победу в Американской хоккейной лиге в матче с «Торонто Марлис» (4:3).



В этой встрече Демченко отразил 19 ударов из 22, а его команда одержала победу.



Напомним, что права на 26-летнего голкипера принадлежат магнитогорскому «Металлургу». В «Монреаль» вратарь перешёл в апреле 2020-го.



В текущем сезоне АХЛ голкипер провёл две игры. Предыдущая – с «Манитобой Мус» 23 февраля текущего года. Та встреча завершилась поражением «Лаваль Рокет» со счётом 2:3 после овертайма.



После 26 матчей «Лаваль Рокет» лидирует в Канадском дивизионе с 40 очками. Ближайший преследователь – Манитоба Мус» – набрал 22 очка.