Василий Демченко одержал первую победу в АХЛ
Российский голкипер «Лаваль Рокет», который является фарм-клубом «Монреаль Канадиенс», Василий Демченко одержал первую победу в Американской хоккейной лиге в матче с «Торонто Марлис» (4:3).
В этой встрече Демченко отразил 19 ударов из 22, а его команда одержала победу.
Напомним, что права на 26-летнего голкипера принадлежат магнитогорскому «Металлургу». В «Монреаль» вратарь перешёл в апреле 2020-го.
В текущем сезоне АХЛ голкипер провёл две игры. Предыдущая – с «Манитобой Мус» 23 февраля текущего года. Та встреча завершилась поражением «Лаваль Рокет» со счётом 2:3 после овертайма.
После 26 матчей «Лаваль Рокет» лидирует в Канадском дивизионе с 40 очками. Ближайший преследователь – Манитоба Мус» – набрал 22 очка.
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