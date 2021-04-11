Мэттьюс: не могу назвать эту победу красивой, но хет-трик – это здорово
Лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ Остон Мэттьюс, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс», прокомментировал свою игру и победу в матче против «Оттавы Сенаторз» (6:5).
«Хет-трик – это здорово, действительно здорово. Но эти два парня – Митч Марнер и Алекс Гальченюк – отлично играли весь матч, так что мне просто везло. Я получил несколько отличных передач и смог забить, надо было просто доставить шайбу в ворота. Мы хорошо начали матч, но затем позволили сопернику вернуться в игру. Второй период остаётся проблемным на протяжении всего сезона. Определённо, это не самые приятные ощущения, но мы проявили терпение. Победа – это очень хорошо, но не могу назвать этот выигрыш красивым», – приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
Мэттьюс первым в текущем сезоне преодолел отметку в 30 голов. Отрыв от Овечкина – 10 шайб
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