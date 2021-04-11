Мэттьюс первым в текущем сезоне преодолел отметку в 30 голов. Отрыв от Овечкина – 10 шайб

23-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отметившийся хет-триком в матче с «Оттава Сенаторз» (6:5), упрочил своё лидерство в снайперской гонке текущего сезона НХЛ.



Мэттьюс стал первым хоккеистом, которому покорилась отметка в 30 заброшенных шайб в текущем сезоне — теперь на его счету 31 гол. Отрыв от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина составляет 10 голов, а от ближайшего преследователя в лице Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» — 8 голов, аналогичный отрыв и от Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

Список лучших бомбардиров НХЛ в текущем сезоне возглавляет всё тот же Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», на счету которого 69 (23+46) очков. За ним располагается его одноклубник Леон Драйзайтль — 61 (22+39) очко, а замыкает тройку лидеров Остон Мэттьюс – 52 (31+21) очка.