Андрей Василевский стал 2-й звездой дня в НХЛ

Национальная Хоккейная Лига подвела итоги игрового дня и определила лучших игроков.
Третьей звездой дня признан форвард «Сент-Луис Блюз» Майк Хоффман, сделавший дубль в ворота «Миннесоты Уайлд» (3:2 ОТ).
Второй звездой дня признан голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, сыгравший на ноль в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) при 36 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 4 (3+1) очка в матче против «Оттавы Сенаторз» (6:5)…
Следующие встречи команды проведут 13 и 14 апреля.
13 апреля «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд». Матч пройдёт на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, США. «Торонто» в этот же день сыграет с «Монреалем» на стадионе Белл-центр» в Монреале
«Тампа-Бэй» сыграет с «Нэшвиллом »14 апреля. Матч пройдёт на «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле.
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