Василевский совершил эффектный сейв, выбив шайбу с линии ворот после рикошета
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил эффектное спасение, после неожиданного отскока в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.
По итогам матча 26-летний российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший все 36 бросков по воротам, признан первой звездой.
В текущем сезоне НХЛ Василевский провёл 32 матча и оформил четыре шат-аута.
После 41 встречи «Тампа-Бэй» с 58 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Андрей Василевский признан первой звездой встречи с «Нэшвиллом»
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
09:18
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:41
-
08:39
-
08:11
-
07:53
-
07:38
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
05:47
-
05:42
-
05:23
-
04:58
-
04:53
-
04:37
-
00:18
- 10 апреля 2021
-
23:42
-
23:37
-
23:25
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:16
-
22:13
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам