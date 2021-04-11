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Василевский совершил эффектный сейв, выбив шайбу с линии ворот после рикошета

Василевский совершил эффектный сейв, выбив шайбу с линии ворот после рикошета
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил эффектное спасение, после неожиданного отскока в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

По итогам матча 26-летний российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший все 36 бросков по воротам, признан первой звездой.

В текущем сезоне НХЛ Василевский провёл 32 матча и оформил четыре шат-аута.

После 41 встречи «Тампа-Бэй» с 58 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Андрей Василевский признан первой звездой встречи с «Нэшвиллом»
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