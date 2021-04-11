Кожевников: финал ВХЛ может быть более ярким зрелищем, чем финал ЦСКА – «Ак Барс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о полуфиналах КХЛ и ВХЛ



«Что расстраивает в финальных сериях? Очень мало забрасывается шайб, комбинаций – минимум, команды упростили свою игру, основное внимание – обороне. У того же «Авангарда» много мастеров, но на домашнем отрезке серии им, видимо, дана установка биться об стену, хотя с Казанью надо играть хитрее, что «ястребы» в гостях и доказали.

С уважением отношусь к чемпионским результатам ЦСКА, но знаю, что у многих армейцев Москвы времен «Красной машины» стиль нынешней команды вызывает отторжение. Тем не менее все гонятся за результатом и берут с ЦСКА пример. Даже ведущие клубы – «Ак Барс», «Авангард», «Локомотив», которые доводят игру до примитива, хотя мастера у них есть. Самое опасное, что такая закрытая система игры на чемпионате мира не принесёт успех, ведь в Европе и тем более в Северной Америке в моде активные и агрессивные модели.

Слышал даже такую точку зрения, что в ВХЛ лидеры играют более открыто и зрелищно, чем в КХЛ. Кстати, с ней согласен – посмотрите сколько в «вышке» семиматчевых серий, как много шайб забрасывается, как весело играет нынешний Новокузнецк, вчера первым вышедший в финал, как бьет все рекорды ВХЛ «Югра».

Думаю, в ВХЛ рано или поздно над лимитами на возрастных игроков и легионеров, над их ужесточением задумается и КХЛ. В «вышке» дело идет к финалу «Югра» – Новокузнецк и – скажу честно – это будет более эффектное зрелище, чем, например, финал ЦСКА – «Ак Барс». Говорю не об уровне хоккея, а о его стиле, комбинационности, открытости. Хотя Ханты-Мансийску в домашнем седьмом матче нужно остановить «Динамо» из Санкт-Петербурга, еще одну яркую команду.

Постоянно напоминаю о том, что КХЛ нам надо делать более молодой и менее легионерской Лигой. Посмотрите, как «зажигает» в Новокузнецке Кицын, на котором в КХЛ почему-то поставили крест. А в «Югре» все рекорды побила тройка Тертышный – Берлев – Пилипенко, вторую молодость переживает наш, красно-белый, Воронин, каждый из них не затерялся бы, например, в «Тракторе», «Спартаке» или «Витязе». Кстати, в Ханты-Мансийске на подходе и новые Марченко, Морозовы и Галенюки, уже сегодня ставшие лидерами симпатичного СКА. Вот с каких команд надо брать пример!

Фаворит финала ВХЛ? Если «Югра» всё-таки остановит Санкт-Петербург, то финал будет абсолютно равным, ведь обе команды играют очень зрелищно, от атаки. Могу поспорить, что в этой серии забросят намного больше шайб, чем в любом финале КХЛ. И это тревожный звонок для нашей главной лиги», – цитирует Кожевникова Russia-hockey.