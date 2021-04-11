Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Максим Рассейкин: если предложат играть за сборную Беларуси, то почему бы и нет

Максим Рассейкин: если предложат играть за сборную Беларуси, то почему бы и нет
Хоккей / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Российский нападающий минской «Юности» Максим Рассейкин прокомментировал чемпионство в чемпионате Беларуси, а также ответил на вопрос, будет ли готов играть за белорусскую сборную.

Первое чемпионство на взрослом уровне? Круто, очень круто! Такие эмоции, что их не передать! Я бы так не сказал, что четвёртая игра была самой сложной. В эмоциональном плане может так и было, но в плане игры не совсем.

«Помогла ли семиматчевая полуфинальная серия настроиться на финал? Если честно, со Жлобином нам было играть тяжелее, так как они терпели, играли от обороны и забивали свои голы в контратаках. А тут у «Гомеля» была другая схема игры, плюс ещё один фактор, ведь были спаренные игры, и соперник не смог нас плотно разобрать, чтобы что-то поменять. Возможно, если бы игры шли через день, то что-то было бы иначе. Посвящая победу всему Екатеринбургу за то, что я здесь.

Если предложат белорусское гражданство буду ли выступать за сборную Беларуси? А почему бы и нет?», – цитирует Рассейкина belarushockey.

Напомним, что минская «Юность» стала десятикратным победителем чемпионата Беларуси.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021