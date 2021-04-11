Максим Рассейкин: если предложат играть за сборную Беларуси, то почему бы и нет

Российский нападающий минской «Юности» Максим Рассейкин прокомментировал чемпионство в чемпионате Беларуси, а также ответил на вопрос, будет ли готов играть за белорусскую сборную.



Первое чемпионство на взрослом уровне? Круто, очень круто! Такие эмоции, что их не передать! Я бы так не сказал, что четвёртая игра была самой сложной. В эмоциональном плане может так и было, но в плане игры не совсем.



«Помогла ли семиматчевая полуфинальная серия настроиться на финал? Если честно, со Жлобином нам было играть тяжелее, так как они терпели, играли от обороны и забивали свои голы в контратаках. А тут у «Гомеля» была другая схема игры, плюс ещё один фактор, ведь были спаренные игры, и соперник не смог нас плотно разобрать, чтобы что-то поменять. Возможно, если бы игры шли через день, то что-то было бы иначе. Посвящая победу всему Екатеринбургу за то, что я здесь.



Если предложат белорусское гражданство буду ли выступать за сборную Беларуси? А почему бы и нет?», – цитирует Рассейкина belarushockey.



Напомним, что минская «Юность» стала десятикратным победителем чемпионата Беларуси.

