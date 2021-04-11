«Торонто» не знает, когда сможет восстановиться Фредерик Андерсен

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал травму основного вратаря команды Фредерика Андерсена.

«Я думаю, что самый простой способ описать её – это отсутствие графика восстановления. На самом деле всё дело в том, чтобы Фредерик не испытывал дискомфорта и чувствовал себя нормально», – цитирует специалиста журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».

Напомним, что Андерсен не играл в Национальной хоккейной лиге с 19 марта из-за травмы нижней части тела.



Его сменщик Джек Кэмпбелл после прошедшего матча с «Оттавой Сенаторз» установил рекорд НХЛ – одержал 11 побед в своих первых 11 матчах.

После 41 игры «Торонто» лидирует в Северном дивизионе с 59 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.