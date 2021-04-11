Хартли: не знаю, почему клуб не подаёт официальные претензии на судейство

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).



«Очень важная победа. Нам немного времени потребовалось на победный гол в овертайме, но мы всё равно видим, что наша физподготовка приносит нам дивиденды. Непростой матч по большому количеству причин, ряд из которых от нас совершенно не зависит. Но мы выиграли.



То, что я вижу очень ясно — мы не так часто играем в большинстве, как могли бы. Не знаю, насколько этично толкать игроков в открытую калитку. Хороший вопрос, но его нужно задать кому-то другому. Не знаю, почему клуб не подаёт официальные претензии на судейство. Мы с вами смотрим один и тот же хоккей», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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