Квартальнов: когда заварушка, зачем лавку открывать!? У «Ак Барса» так бы не произошло

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своих подопечных в шестом матче финала Западной конференции КХЛ с омским «Авангардом».



«Вы считаете, что хоккеисты намеренно соперников долбят? Калитка должна быть закрыта, вы это понимаете? И никаких проблем! Я ещё раз говорю, эмоции какие-то могут быть. Не думаю, что кто-то кому-то хотел травму нанести. Конечно, должен был держать себя в руках, это факт. А вы провокации поощряете, я так понял? Когда идёт заварушка, зачем вообще лавку открывать, если на льду кто-то есть? Вы смотрите всё! Это не приветствуется, но факт остаётся фактом: лавка должна быть закрыта, когда игроки на льду остаются. Вот у нас лавки сами игроки открывают, а в других — люди. Сидит человек и машинально открывает. Да может он специально открыл? А зачем? Вот это вопрос. У нас бы точно такого не произошло.



Удар Ковальчука коленом? Не знаю, ребят, надо посмотреть этот эпизод. Никакой грязи не должно быть. Ещё раз говорю, надо эмоции держать, клюшки держать. Никто не хочет никому травму нанести. Посмотрите момент с Галимовым: лавка должна быть закрыта, это предельно ясно для меня. Нам тоже в голову прилетало, есть, где больно, идёт нормальная мужская игра. Никакого указания травмировать соперника не было», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в шаге от финала КХЛ! Ковальчук спас своё имя, забив гол на последней минуте! Американский форвард «ястребов» Буше прервал мощную победную серию голкипера «Ак Барса» Билялова.