«Авангард» в шаге от финала КХЛ! Ковальчук спас своё имя, забив гол на последней минуте!

Тимур Билялов не проиграл ни одного матча за карьеру в плей-офф

К пятому матчу финала Кубка Гагарина в Восточной конференции «Ак Барс» и «Авангард» подошли с ничейным счётом 2-2 в серии и отсутствием побед на домашнем льду. Сначала «ястребы» выиграли две встречи кряду в Казани (2:1 и 2:0), после чего казанские хоккеисты взяли реванш в Балашихе (2:1 и 2:1). Бросая быстрый взгляд на результаты прошедших встреч, можно легко заметить, что для достижения победного результата командам хватало всего двух заброшенных шайб. В такой момент на первый план выходят действия голкиперов.

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Локальный перелом в противостоянии произошёл в тот момент, когда в ворота «Ак Барса» вернулся Тимур Билялов. Российский голкипер в начале нынешнего плей-офф плотно оккупировал роль первого номера в своей команде, но в концовке третьего матча с «Салаватом Юлаевым» получил травму, в результате которой основным голкипером казанцев на время вновь стал Адам Рейдеборн. Шведский вратарь не допустил откровенных провалов, но и уверенности в свою команду откровенно не вселял. В двух матчах с «Авангардом» 29-летний Рейдеборн пропустил четыре шайбы — и этого хватило для 0-2 в серии.

Перед третьим матчем Квартальнов произвёл ряд изменений в составе, в том числе сделав ставку на восстановившегося Билялова. И Тимур провёл на высочайшем уровне часть противостояния в Балашихе, отразив 58 бросков за 120 минут игры. К пятому матчу с «Авангардом» 26-летний россиянин вообще подошёл с запредельными показателями за карьеру в плей-офф: 12 побед в 12 матчах при коэффициенте надёжности 0,82 и проценте отражённых бросков 97,1.

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Хартли не увидел у «Ак Барса» радикальных изменений

Тренерский штаб казанской команды не произвёл ни одной корректировки в составе, одержавшем победу в прошлой встрече. Что касается «Авангарда», то в его заявке произошло две перестановки. Алексей Соловьёв в роли седьмого защитника сменил Максима Гончарова, а белорусский нападающий Андрей Стась вытеснил из состава Никиту Комарова. Для 32-летнего Стася этот матч стал первым с 28 марта, когда опытный форвард получил травму во встрече с магнитогорским «Металлургом».

«Во многих матчах плей-офф, будь то профессиональная лига или молодёжная, есть что-то такое, что сложно объяснить. Но значение первой заброшенной шайбы действительно очень велико. Открыв счёт, команда чувствует уверенность, а противник — давление. У нас были моменты, в том числе отличные шансы для того, чтобы забить во втором периоде, но мы не смогли довести дело до гола. Продолжаем свой путь в плей-офф, в серии остаётся максимум три матча.

Я не увидел у «Ак Барса» радикальных изменений. Нужно учитывать, что у них 30 игроков в активе, соответственно, много вариантов для изменения состава на игру. В то же время мы увидели большое количество блокированных бросков. По сути, идёт настоящее противостояние по блокированию бросков. Но это плей-офф, здесь приходится жертвовать своим телом, ведь каждый бросок может стать голом. Нам противостоит работоспособная силовая команда, они были такими на протяжении всего сезона, это не стало для нас неожиданностью», – заявил перед началом матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

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Первый гол Чистякова в розыгрыше Кубка Гагарина

Начало встречи прошло под контролем хозяев. Во многом этому поспособствовало удаление форварда «Авангарда» Клима Костина. 21-летний нападающий во второй части сезона вышел в омской команде на лидирующие роли, но его желание постоянно играть в силовой манере порой играет против него. Молодой форвард нарушил правила в четвёртом матче подряд и подарил «Ак Барсу» шанс открыть счёт в матче. Подопечные Квартальнова неплохо разыгрывали большинство, но ни Найджел Доус, ни Артём Галимов не смогли преобразовать опасные моменты в гол.

В Казани не могли поверить в промах Доуса. «Ак Барс» едет в Балашиху спасаться с 0-2 За два матча финала Восточной конференции защитник «Авангарда» Кирилл Готовец забил больше, чем за всю регулярку.

Гости ответили хлёстким кистевым броском в исполнении Стася уже при игре в равных составах — шайба прошла над щитком Билялова и угодила в штангу. Затем от синей линии опасно прикладывался Егор Чинахов — голкипер «Ак Барса» намертво поймал шайбу ловушкой. В следующей смене мог забивать Павел Дедунов, но Билялов совершил эффектный сейв щитком. Гол «Авангарда» откровенно назревал — и за четыре с половиной минуты до конца периода наконец дозрел.

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Нещадно критикуемый в последнее время Илья Ковальчук нашёл Семёна Чистякова передачей на синюю линию, откуда участник молодёжного чемпионата мира 2021 года мощным броском прошил Билялова. Для 19-летнего Чистякова заброшенная шайба стала первой за карьеру в розыгрышах Кубка Гагарина, в свою очередь, 37-летний Ковальчук набрал первое очко в серии с «Ак Барсом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Период имени Шимона Грубеца

На старте второго периода казанцы во второй раз в матче не смогли реализовать численное преимущество. На сей раз «Авангард» отбился в меньшинстве после удаления Стася, оштрафованного за игру высоко поднятой клюшкой. В первые 10 минут отрезка голкиперу гостей Шимону Грубецу вообще пришлось основательно потрудиться — Галимов выкатывался «один в ноль», Артём Лукоянов опасно щёлкал в касание, Тревор Мёрфи атаковал от левого борта, но чешский вратарь неизменно оказывался на высоте.

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В середине отрезка прекрасный момент сам для себя организовал нападающий «ястребов» Денис Зернов, но теперь уже настал черёд Билялова спасать свою команду. Вылазка Зернова к чужим воротам не сказалась радикальным образом на характере игры в этом периоде. «Ак Барс» продолжал наступать большими силами — и теперь уже Алексей Береглазов за подножку отправился в бокс для штрафников. Хозяева создали целый ряд голевых моментов, но поймавший кураж Грубец продолжал играть невероятно. Во втором периоде 29-летний вратарь отразил 15 бросков, сохранив ворота в неприкосновенности. Под занавес отрезка своё первое большинство в матче упустил и «Авангард». Более того, в одном из эпизодов Ковальчуку пришлось отрабатывать в обороне. Ветеран российского хоккея накрыл казанский контрвыпад и оставил защитника хозяев Романа Рукавишникова без выхода к воротам.

Во втором периоде «Ак Барс» произвёл 38 бросков по воротам «Авангарда», счёт не изменился

Стычка Галимова и Костина и сольный номер от Воронкова

Заключительную треть команды начали в формате «четыре на четыре». Уже после истечения времени второго периода Галимов грубо атаковал Костина. Форвард казанской команды толкнул нападающего «ястребов» на ребро открытой калитки. Не лучший поступок со стороны Артёма, даже если он посчитал небольшой толчок в спину страшным личным оскорблением. Главные арбитры из Чехии Мартин Франё и Ян Грибик не стали досконально разбираться в ситуации, выписав обоим хоккеистам по две минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Минимальное превосходство «Авангарда» в счёте продержалось до 51-й минуты, когда сольный номер исполнил нападающий хозяев Дмитрий Воронков. Молодой форвард получил передачу у левого борта, далее сместился в центр мимо защитника «ястребов» Кирилла Готовца, после чего неотразимо бросил с неудобной руки — шайба нашла место в дальнем углу ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Удаление Ковальчука едва не прибило «Авангард». Он сам успел исправить свою ошибку

Накал страстей продолжал расти буквально с каждой следующей сменой. Спустя две минуты после гола Воронкова «Авангард» в очередной раз в матче остался в меньшинстве. Ковальчука выгнали на две минуты за удар коленом. Илья хватался за голову, эмоционально обращаясь к судьям, словно предчувствуя неладное. И надо заметить — чутьё не подвело многоопытного нападающего.

На второй минуте розыгрыша Станислав Галиев слева низом прострелил на пятак, откуда Воронков изящно переправил шайбу под перекладину. 20-летний форвард оформил дубль чуть более чем за три минуты, поставив «Авангард» в очень сложную ситуацию. На спасение у омской команды оставалось около шести минут. При всей неоднозначности общего судейства нельзя не признать, что удаление Ковальчука было по делу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Ястребам» хватило оставшегося времени, чтобы перевести игру в овертайм! Главным хедлайнером отрезка стал неугомонный Ковальчук. На последней минуте периода Илья исправился за своё удаление. Зернов разогнался из зоны защиты, дотащил атаку до ворот, сам бросить не сумел, но шайба отскочила на Ковальчука, который прицельным броском сравнял счёт. Таким образом, капитан омской команды прервал 11-матчевую безголевую серию в нынешнем плей-офф.

Ковальчук прервал 11-матчевую безголевую серию. Ранее «Ак Барс» реализовал его удаление

Первое поражение Билялова в плей-офф КХЛ

В пятом матче серии произошло очень много «впервые». Впервые одной из команд не хватило двух голов для итоговой победы. Впервые судьба встречи решилась в овертайме. Впервые «Ак Барс» уступил в плей-офф, когда ворота команды защищал Билялов.

Дополнительный период продлился всего две минуты. Американский нападающий гостей Рид Буше в контратаке на паузе убрал Никиту Лямкина с пути, а затем исполнил резкий бросок — шайба проскочила под щитками вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Авангард» одержал третью победу в Казани и теперь находится всего в одном шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Для завершения серии в Балашихе «Авангарду» придётся прервать главную традицию этой серии, в которой неизменно выигрывает гостевая команда.