Воронков: насколько опасны толчки в открытую калитку? Так это же «Авангард» открывает её

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал поражение казанцев в шестом матче финала Западной конференции КХЛ с омским «Авангардом».



«Тяжёлая игра, плохо, что проиграли, но всё ещё впереди. Эпизод с Ковальчуком в прошлом матче? Я не видел, что калитка была открыта. Вообще мне трогать его не надо было, две минуты там получил. Насколько это опасно? Так это они же открывают калитку. Мои голы? Забил — хорошо. Стоит ли отметить передачу партнёра? Да, стоит.



Не знаю, как объяснить, что побеждают только гости в этой серии», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский «Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.