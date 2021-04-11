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Воронков: насколько опасны толчки в открытую калитку? Так это же «Авангард» открывает её

Воронков: насколько опасны толчки в открытую калитку? Так это же «Авангард» открывает её
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал поражение казанцев в шестом матче финала Западной конференции КХЛ с омским «Авангардом».

«Тяжёлая игра, плохо, что проиграли, но всё ещё впереди. Эпизод с Ковальчуком в прошлом матче? Я не видел, что калитка была открыта. Вообще мне трогать его не надо было, две минуты там получил. Насколько это опасно? Так это они же открывают калитку. Мои голы? Забил — хорошо. Стоит ли отметить передачу партнёра? Да, стоит.

Не знаю, как объяснить, что побеждают только гости в этой серии», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский «Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.

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