Плющев о матче «Ак Барс» — «Авангард»: судили не по правилам, а по понятиям

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (2:3 ОТ).



«Игра была грязная — за это надо поблагодарить наших судей из дальнего зарубежья, которые судили не по правилам, а по понятиям. Они ничего не фиксировали и никаких мер не предпринимали. Когда «Авангард» атаковал, кто-то подъехал и сзади сбил омича. Фол есть фол, неважно в игре он совершён или нет. Это можно подъехать, бахнуть вратарю клюшкой по мозгам и сказать: «Ты же не в игре сейчас». Атака клюшкой игрока, не владеющего шайбой. Если судьи ничего не видят, значит, надо других брать.



Тактики в этой паре маловато, но очень много желания и характера. Обе команды пластались и ловили шайбы зубами. Но лежачий защитник — мёртвый защитник. Что ты падаешь-то?! И, конечно, у «Ак Барса» и «Авангарда» проблемы с большинством. Столько играть в большинстве и забить только одну шайбу. Я не видел никаких наигранных комбинаций. У омичей было 5-6 удалений. Реализуйте два, и будет совсем другая игра», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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