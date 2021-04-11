Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плющев о матче «Ак Барс» — «Авангард»: судили не по правилам, а по понятиям

Плющев о матче «Ак Барс» — «Авангард»: судили не по правилам, а по понятиям
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Игра была грязная — за это надо поблагодарить наших судей из дальнего зарубежья, которые судили не по правилам, а по понятиям. Они ничего не фиксировали и никаких мер не предпринимали. Когда «Авангард» атаковал, кто-то подъехал и сзади сбил омича. Фол есть фол, неважно в игре он совершён или нет. Это можно подъехать, бахнуть вратарю клюшкой по мозгам и сказать: «Ты же не в игре сейчас». Атака клюшкой игрока, не владеющего шайбой. Если судьи ничего не видят, значит, надо других брать.

Тактики в этой паре маловато, но очень много желания и характера. Обе команды пластались и ловили шайбы зубами. Но лежачий защитник — мёртвый защитник. Что ты падаешь-то?! И, конечно, у «Ак Барса» и «Авангарда» проблемы с большинством. Столько играть в большинстве и забить только одну шайбу. Я не видел никаких наигранных комбинаций. У омичей было 5-6 удалений. Реализуйте два, и будет совсем другая игра», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Авангард» в шаге от финала КХЛ! Ковальчук спас своё имя, забив гол на последней минуте!
Американский форвард «ястребов» Буше прервал мощную победную серию голкипера «Ак Барса» Билялова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021