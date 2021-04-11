Плющев о матче «Ак Барс» — «Авангард»: судили не по правилам, а по понятиям

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (2:3 ОТ).
«Игра была грязная — за это надо поблагодарить наших судей из дальнего зарубежья, которые судили не по правилам, а по понятиям. Они ничего не фиксировали и никаких мер не предпринимали. Когда «Авангард» атаковал, кто-то подъехал и сзади сбил омича. Фол есть фол, неважно в игре он совершён или нет. Это можно подъехать, бахнуть вратарю клюшкой по мозгам и сказать: «Ты же не в игре сейчас». Атака клюшкой игрока, не владеющего шайбой. Если судьи ничего не видят, значит, надо других брать.
Тактики в этой паре маловато, но очень много желания и характера. Обе команды пластались и ловили шайбы зубами. Но лежачий защитник — мёртвый защитник. Что ты падаешь-то?! И, конечно, у «Ак Барса» и «Авангарда» проблемы с большинством. Столько играть в большинстве и забить только одну шайбу. Я не видел никаких наигранных комбинаций. У омичей было 5-6 удалений. Реализуйте два, и будет совсем другая игра», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 11 апреля 2021
-
22:30
-
22:21
-
21:57
-
21:49
-
21:38
-
21:05
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:52
-
18:35
-
18:28
-
17:44
-
17:37
-
16:57
-
16:08
-
15:58
-
15:28
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:07
-
13:00