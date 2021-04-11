Кожевников: везение было на стороне «Авангарда». Всё идёт к седьмому матчу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (2:3 ОТ).



«Не дотянула немножко Казань до победы. Везение было на стороне «Авангарда». Илья Ковальчук перевернул игру? Он должен все игры переворачивать, но он же этого не делает. Хотя он лидер, заводит команду, по игре вопросов нет. Но надо отметить также Рида Буше.



Всё идёт к седьмому матчу — играют две равные команды. Шайбу пускают по борту, нет никаких комбинаций, есть только контратаки. Также в своей зоне шайбу держат хорошо, особенно «Авангард». Уберите ворота, будете чемпионами. Но фаворитом серии всё равно является Казань», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Авангард» в шаге от финала КХЛ! Ковальчук спас своё имя, забив гол на последней минуте! Американский форвард «ястребов» Буше прервал мощную победную серию голкипера «Ак Барса» Билялова.