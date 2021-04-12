Сорокин: Шестёркин — мой большой друг, первый матч НХЛ против него — большое событие

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подвёл итоги встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс», а также прокомментировал игру против голкипера «рейнджеров» Игоря Шестёркина.

«Игорь — мой большой друг, в каждой встрече с ним очень много эмоций, в России мы играли в дерби. Это большое событие, мы начинали играть друг против друга ещё в молодёжной лиге, теперь играем в НХЛ. Это большое событие для нас обоих. Советов Игорь не давал, мы общаемся, но не о хоккее. У нас хорошие тренеры, а много советов — это плохо.



Хорошо, что Райан забил в овертайме. Я говорил перед сезоном, что когда войду в игровой ритм, буду чувствовать себя лучше. Когда много играешь, чувствуешь уверенность. И у меня отличные защитники, они помогают мне, помогают побеждать», — сказал Сорокин.